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Взрыв и пожар во французском Лионе

ЧП произошло вчера на первом этаже двухэтажного здания в помещении булочной. Погибли двое - женщина и ребенок. Еще один человек получил ранения, спасаясь от огня и выпрыгнув из окна второго этажа. Пострадали еще как минимум трое прохожих. Предположительная причина ЧП - взрыв газа.

А сегодня утром пожар произошел в одном из торговых центров Сахалина.

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