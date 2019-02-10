Взрыв и пожар во французском Лионе

ЧП произошло вчера на первом этаже двухэтажного здания в помещении булочной. Погибли двое - женщина и ребенок. Еще один человек получил ранения, спасаясь от огня и выпрыгнув из окна второго этажа. Пострадали еще как минимум трое прохожих. Предположительная причина ЧП - взрыв газа.

