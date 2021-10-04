3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Взрыв мечети в Кабуле: 12 человек погибли и около 32 получили ранения
12 человек погибли и около 32 получили ранения в Кабуле в результате взрыва мечети. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. Сообщается, что мишенями теракта могли быть руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров Афганистана. Вскоре после взрыва началась перестрелка на севере города. Ее устроили боевики "Исламского государства" с представителями движения "Талибан". Как сообщает "Аль-Джазира", сотрудники службы безопасности задержали трех человек, подозреваемых в подготовке и совершении теракта.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе