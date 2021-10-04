Взрыв мечети в Кабуле: 12 человек погибли и около 32 получили ранения

12 человек погибли и около 32 получили ранения в Кабуле в результате взрыва мечети. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. Сообщается, что мишенями теракта могли быть руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров Афганистана. Вскоре после взрыва началась перестрелка на севере города. Ее устроили боевики "Исламского государства" с представителями движения "Талибан". Как сообщает "Аль-Джазира", сотрудники службы безопасности задержали трех человек, подозреваемых в подготовке и совершении теракта.