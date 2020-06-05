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Взрыв на АГЗС в Казахстане: есть пострадавшие

Взрыв на АГЗС в Казахстане: есть пострадавшие

Во время взрыва и тушения возгорания пострадали сотрудница АГЗС, водитель машины, в которой перевозится газ, и двое сотрудников противопожарной службы. Они доставлены в больницу.

По предварительным данным, произошёл хлопок газовоздушной смеси, после чего газ загорелся.

Фото: Казинформ

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