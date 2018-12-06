Взрыв на автозаправке в Италии. Погибли два человека

Взрыв на автозаправке в Италии недалеко от города Борго Куинцио - погибли два человека. Еще 17 пострадали. Среди погибших - пожарный. Причины произошедшего выясняются. Согласно данным полиции, мог загореться бензовоз. В связи с инцидентом был временно перекрыт участок одной из автотрасс, ведущих в Рим.