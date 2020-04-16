3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Взрыв на фабрике туалетной бумаги в США
Эти кадры пришли из американского штата Мэн. Взрыв произошел на целлюлозно-бумажной фабрике, где производят и туалетную бумагу. Взорвался варочный котел. Повреждены автомобили и строения вокруг предприятия. Люди чудом не пострадали. Столб черного дыма был виден за много километров.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП