Взрыв на фабрике туалетной бумаги в США

Эти кадры пришли из американского штата Мэн. Взрыв произошел на целлюлозно-бумажной фабрике, где производят и туалетную бумагу. Взорвался варочный котел. Повреждены автомобили и строения вокруг предприятия. Люди чудом не пострадали. Столб черного дыма был виден за много километров.



