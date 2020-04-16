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Взрыв на фабрике туалетной бумаги в США

Эти кадры пришли из американского штата Мэн. Взрыв произошел на целлюлозно-бумажной фабрике, где производят и туалетную бумагу. Взорвался варочный котел. Повреждены автомобили и строения вокруг предприятия. Люди чудом не пострадали. Столб черного дыма был виден за много километров.

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