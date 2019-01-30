Взрыв на Филиппинах. Неизвестные бросили гранату в здание мечети

Мощный взрыв прогремел на Филиппинах. Неизвестные бросили гранату в здание мечети в городе Замбоанга. В тот момент внутри были мусульманские духовные лидеры. Погибли по меньшей мере 2 человека. Еще 4 ранены. Напомним, в воскресенье на Филиппинах прогремели два взрыва возле католической церкви в городе Холо. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство". Погибли 20 человек, еще 100 пострадали.