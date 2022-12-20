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Взрыв на газопроводе в Чувашии

Три человека погибли и еще один пострадал при пожаре на газопроводе в Чувашии. Прорыв произошел в трех километрах от ближайшего населенного пункта. На данный момент горение ликвидировано.

Американские биржи тут же поспешили на этом заработать. И цена газа в Европе сразу выросла еще на 5 %.

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