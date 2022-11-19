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Взрыв на газопроводе в Ленинградской области

Взрыв на газопроводе в Ленинградской области

В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе, пишет РИА Новости со ссылкой наTelegram-каналгубернатора Александра Дрозденко.

"Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево", - написал он.

По словам Дрозденко, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Информации о пострадавших также нет. Причины взрыва устанавливаются.

Фото:pixabay.com

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