Взрыв на границе Турции и Сирии

Мощный взрыв прогремел на границе Сирии с Турцией в городе Тель-Абъяд. Погибли как минимум 13 человек, в их числе мирные жители, ранения получили десятки. Сообщается, что взрывное устройство было заложено в автомобиле. Власти Турции обвиняют в атаке курдских боевиков.