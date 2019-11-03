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Взрыв на границе Турции и Сирии

Мощный взрыв прогремел на границе Сирии с Турцией в городе Тель-Абъяд. Погибли как минимум 13 человек, в их числе мирные жители, ранения получили десятки. Сообщается, что взрывное устройство было заложено в автомобиле. Власти Турции обвиняют в атаке курдских боевиков.

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