Взрыв на химическом заводе прогремел в Китае

Погибли 19 человек, еще 12 были ранены. По предварительной информации, на воздух взлетел цех по производству пищевых и фармацевтических концентратов. Это вызвало мощный пожар. Взрывная волна повредила соседние здания. Что стало причиной инцидента - выясняется.