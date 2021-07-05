Взрыв на химзаводе: экстренная эвакуация населения в пригороде Бангкока

Мощный взрыв на химзаводе в пригороде Бангкока. В радиусе километра взрывная волна выбила двери и окна в зданиях и домах. По сообщениям местных СМИ, более 20 человек пострадали. Вспышка спровоцировала масштабное возгорание. Пожарным оперативно ликвидировать пожар не удалось. Проходит эвакуация населения в пределах 5 километров от предприятия. Опасность в том, что тысячи литров протекающих химикатов могут спровоцировать новые взрывы.