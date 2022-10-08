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Взрыв на Крымском мосту - теракт
Взрыв на Крымском мосту! Вспыхнувшее пламя охватило 7 цистерн с топливом следовавшего мимо грузового состава. Было серьезно повреждено дорожное полотно одной из двух автомобильных полос, пострадала и железнодорожная колея. Уничтожены два мостовых пролета, хотя опоры сохранили свою устойчивость, сообщают власти.
Урон оценивается в 8-10 миллионов долларов, ликвидировать последствия инцидента обещают за две-три недели. К настоящему моменту пожар потушен. Опубликована видеосъемка взрыва.
Российские власти установили, что речь идет о теракте. Ранним утром на мост въехал грузовик. Он был заминирован, и детонация заряда была произведена таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб всей инфраструктуре сооружения. Не ясна судьба водителя: если он был в кабине, то шансов выжить не имел. Если идет речь о смертнике, то теракт осуществлен в лучших традициях ИГИЛ и "Аль-Каиды" - то есть не избирательно, с полным равнодушием к людским жизням.
Подрыв грузовика на Крымском мосту
Официальный Киев вину на себя не взял, но соратники президента Зеленского публикуют недвусмысленные заявления, которые указывают на причастность к случившемуся украинских диверсантов. Пост советника президента Михаила Подоляка сообщает, что это только начало и Крым вскоре будет полностью освобожден от российского присутствия.
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