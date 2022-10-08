Взрыв на Крымском мосту - теракт

Взрыв на Крымском мосту! Вспыхнувшее пламя охватило 7 цистерн с топливом следовавшего мимо грузового состава. Было серьезно повреждено дорожное полотно одной из двух автомобильных полос, пострадала и железнодорожная колея. Уничтожены два мостовых пролета, хотя опоры сохранили свою устойчивость, сообщают власти.



Урон оценивается в 8-10 миллионов долларов, ликвидировать последствия инцидента обещают за две-три недели. К настоящему моменту пожар потушен. Опубликована видеосъемка взрыва.



Российские власти установили, что речь идет о теракте. Ранним утром на мост въехал грузовик. Он был заминирован, и детонация заряда была произведена таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб всей инфраструктуре сооружения. Не ясна судьба водителя: если он был в кабине, то шансов выжить не имел. Если идет речь о смертнике, то теракт осуществлен в лучших традициях ИГИЛ и "Аль-Каиды" - то есть не избирательно, с полным равнодушием к людским жизням.

