Взрыв на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии

Печальный инцидент у берегов Нигерии. На нефтедобывающем судне прогремел мощный взрыв. В результате пламя практически целиком поглотило объект. До происшествия на судне находились 10 человек. В каком состоянии люди сейчас - неизвестно. Ведется расследование причины взрыва. По сообщениям агентства "Блумберг", судно могло перевозить около двух миллионов баррелей нефти.