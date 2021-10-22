Взрыв на рязанском заводе: есть жертвы

Взрыв на пороховом заводе в Рязанской области унес жизни 16 человек. Об этом сообщает Минздрав России. Как минимум 10 пострадали. Инцидент случился сегодня утром. На территории одного из цехов предприятия "Эластик" произошло возгорание. Там размещалась частная компания по утилизации боеприпасов. Из-за нарушения технологического процесса, завод вспыхнул, а после взорвался. На месте происшествия работают правоохранители.