3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Взрыв на рязанском заводе: есть жертвы
Взрыв на пороховом заводе в Рязанской области унес жизни 16 человек. Об этом сообщает Минздрав России. Как минимум 10 пострадали. Инцидент случился сегодня утром. На территории одного из цехов предприятия "Эластик" произошло возгорание. Там размещалась частная компания по утилизации боеприпасов. Из-за нарушения технологического процесса, завод вспыхнул, а после взорвался. На месте происшествия работают правоохранители.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов