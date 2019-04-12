Взрыв на рынке в Пакистане.16 человек погибли, еще 30 ранены

16 человек погибли, еще 30 ранены на юго-западе Пакистана. На рынке города Кветта прогремел взрыв. Сдетонировало самодельное устройство. Взрывной волной повреждены близлежащие постройки. Район рынка оцеплен службой безопасности. Ни одна радикальная группировка ответственность на себя пока не взяла.