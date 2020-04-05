Взрыв на шахте в Колумбии. Погибли 11 человек

Взрыв на угледобывающей шахте Веракрус в Колумбии. 11 человек погибли. Четверо раненых спасены. Их доставили в больницу. На месте ЧП сейчас идет поисковая операция. Судя по всему, причиной аварии стал взрыв метана.



