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Взрыв на шахте в Колумбии. Погибли 11 человек

Взрыв на угледобывающей шахте Веракрус в Колумбии. 11 человек погибли. Четверо раненых спасены. Их доставили в больницу. На месте ЧП сейчас идет поисковая операция. Судя по всему, причиной аварии стал взрыв метана.

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