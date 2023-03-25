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Взрыв на шоколадной фабрике в США был такой силы, что припаркованные машины взлетели в воздух

Двое погибших и девять пропавших без вести. В американском штате Пенсильвания прогремел взрыв на шоколадной фабрике. Он был такой силы, что припаркованные машины взлетели в воздух.

Шесть пострадавших госпитализированы в местный госпиталь.

На место ЧП прибыли пожарные бригады. Один из корпусов здания частично обрушился. Не исключено, что внутри пылающего предприятия могут находиться люди.

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