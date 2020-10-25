Взрыв на танкере: пропали три члена экипажа

В Азовском море продолжаются поиски пропавших членов экипажа нефтяного танкера. К спасательной операции подключились два вертолета. Три человека - боцман, матрос и практикант - накануне оказались за бортом после взрыва. 10 человек спасло проходившее мимо судно. ЧП случилось недалеко от порта "Кавказ", когда танкер, перегрузивший в нейтральных водах сырье, возвращался в Ростов-на-Дону. Корабль уже отбуксировали на якорную стоянку в район порта "Кавказ". Следователи установили, что на судне произошел пожар. По версии правоохранителей, на борту вспыхнула легковоспламеняющаяся жидкость "Нафта", находившаяся во втором грузовом танке. Возбуждено уголовное дело о нарушении пожарной безопасности.