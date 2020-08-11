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Взрыв на заправке в Волгограде

ЧП в Волгограде. Накануне на заправочной станции взорвалась цистерна с газом. Момент взрыва попал на дорожные камеры. Пострадали 13 человек, среди них четверо пожарных. Разрушено здание заправки, асфальт, тлеют деревья. Ведется расследование причин инцидента

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