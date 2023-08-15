3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Взрыв на заводе пластмасс в Доминиканской Республике: есть жертвы
Не менее 12 человек погибли, 65 пострадали в результате взрыва в провинции Сан-Кристобаль на юге Доминиканской Республики. ЧП произошло на местном заводе по производству пластмасс. Красный Крест страны уточняет, что еще не менее 55 человек числятся пропавшими без вести. Причина взрыва устанавливается. Поиски погибших и раненых продолжаются.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей