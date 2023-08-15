Взрыв на заводе пластмасс в Доминиканской Республике: есть жертвы

Не менее 12 человек погибли, 65 пострадали в результате взрыва в провинции Сан-Кристобаль на юге Доминиканской Республики. ЧП произошло на местном заводе по производству пластмасс. Красный Крест страны уточняет, что еще не менее 55 человек числятся пропавшими без вести. Причина взрыва устанавливается. Поиски погибших и раненых продолжаются.



