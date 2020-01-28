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Взрыв на заводе в Пакистане: погибли 11 человек

Пожар в Пакистане. На заводе по производству парфюмерных изделий в Лахоре взорвался газовый баллон. Погибли 11 человек, среди них женщины и дети. Еще двое получили травмы. К этому часу пламя удалось потушить.

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