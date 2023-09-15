Взрыв на железной дороге США

В американском штате Небраска взорвался и загорелся вагон с хлорной кислотой. В результате аварии стал распространяться токсичный дым. Власти отдали распоряжение об эвакуации местных жителей в радиусе 6,5 километра от станции. Остановлено движение по рядом проходящему шоссе. Возгорание потушили, но спасатели продолжают следить за ситуацией. О пострадавших не сообщается.