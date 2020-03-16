ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Взрыв нефтепровода в Нигерии: 17 погибших

При взрыве нефтепровода в Нигерии, по уточненным данным, погибли 17 человек. Еще 60 получили ожоги и ранения. Инцидент произошел вчера в пригороде Лагоса Абдул-Адо. На месте пожара не прекращаются спасательные работы, так как под завалами обрушенных зданий еще могут находиться люди. Повреждено около 50 сооружений, включая популярный отель и колледж для девочек. По версии следствия, к трагедии причастна расположенная неподалеку фабрика.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все