Взрыв прогремел на оборонном заводе General Dynamics в американском Арканзасе. Ранения получили два человека, еще один числится пропавшим без вести. Причины ЧП пока не называют. Предварительные данные указывают на возможный взрыв одной из ракет Hellfire. Стоит отметить, что данное предприятие - это не просто завод, а настоящий бастион военно-промышленного комплекса США. General Dynamics неоднократно получало крупные оборонные контракты на миллионы долларов. Скорее всего, в новый пакет военной помощи для ВСУ - в том числе вошли 155-мм боеприпасы, сделанные как раз там.