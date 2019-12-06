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Взрыв прогремел в многоэтажном доме в словацком городе Прешове

Между 10-м и 13-м этажами взорвался газ. По сообщению "РИА Новости", один человек погиб, но точное число погибших и пострадавших еще устанавливается. Начался пожар. Огнем охвачены несколько этажей. Есть угроза обрушения здания. В городе объявлено чрезвычайное положение.

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