Взрыв прогремел в многоэтажном доме в словацком городе Прешове

Между 10-м и 13-м этажами взорвался газ. По сообщению "РИА Новости", один человек погиб, но точное число погибших и пострадавших еще устанавливается. Начался пожар. Огнем охвачены несколько этажей. Есть угроза обрушения здания. В городе объявлено чрезвычайное положение.



