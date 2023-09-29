Взрыв прогремел в Пакистане

По меньшей мере 34 человека погибли, более 130 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего возле мечети в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Dawn.

По данным издания, взрыв устроил террорист-смертник.

Помощник комиссара Мастунга Аттахул Муним рассказал, что инцидент произошел, когда люди собирались на процессию.

Пострадавших доставляют в медицинские учреждения. Во всех больницах объявлена чрезвычайная ситуация. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Как отмечает телеканал ARY News, среди погибших при взрыве был заместитель суперинтенданта полиции Мастунга Наваз Гашкори.

Подробности происшествия выясняются.