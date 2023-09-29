3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Взрыв прогремел в Пакистане
По меньшей мере 34 человека погибли, более 130 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего возле мечети в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Dawn.
По данным издания, взрыв устроил террорист-смертник.
Помощник комиссара Мастунга Аттахул Муним рассказал, что инцидент произошел, когда люди собирались на процессию.
Пострадавших доставляют в медицинские учреждения. Во всех больницах объявлена чрезвычайная ситуация. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.
Как отмечает телеканал ARY News, среди погибших при взрыве был заместитель суперинтенданта полиции Мастунга Наваз Гашкори.
Подробности происшествия выясняются.
© AP Photo / 1122 Head Quarters
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей