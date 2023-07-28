Взрыв прогремел в Таганроге

Взрыв произошел в Таганроге в Ростовской области, в результате чего пострадали по меньшей мере 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Киев совершил удар по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, которая была переоборудована в ударную. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что в результате атаки было повреждено несколько зданий, есть пострадавшие среди мирных жителей.