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Взрыв прогремел в Таганроге

Взрыв прогремел в Таганроге

Взрыв произошел в Таганроге в Ростовской области, в результате чего пострадали по меньшей мере 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Киев совершил удар по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, которая была переоборудована в ударную. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что в результате атаки было повреждено несколько зданий, есть пострадавшие среди мирных жителей.

В больницы Таганрога, по уточненным данным, доставили 12 человек, 9 из них госпитализированы, сообщилгубернатор Ростовской области.

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