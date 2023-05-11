Взрыв прогремел в центре Милана

Взрыв произошел в четверг в одном из центральных районов Милана, горят несколько автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky TG.

По информации телеканала, над местом происшествия поднимаются черные клубы дыма,пожарные прибыли на место. О пострадавших пока не сообщается. Телеканал отмечает, что напротив загоревшегося здания находится школа. Находившиеся в ней дети эвакуированы, уточняетSky TG24.

По первым предположениям, взорваться мог припаркованный на улице фургон с газовыми баллонами.