Взрыв самодельной бомбы прогремел в Турции на пути следования автобуса с полицейским спецназом. Несколько человек получили ранения. Вооруженные сотрудники полиции оцепили территорию места происшествия для осмотра. Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял. Следователи выясняют все детали случившегося.