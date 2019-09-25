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Взрыв самодельной бомбы прогремел в Турции

Взрыв самодельной бомбы прогремел в Турции на пути следования автобуса с полицейским спецназом. Несколько человек получили ранения. Вооруженные сотрудники полиции оцепили территорию места происшествия для осмотра. Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял. Следователи выясняют все детали случившегося.

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