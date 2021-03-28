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Взрыв у католической церкви в Индонезии

Мощный взрыв прогремел у католической церкви в индонезийском городе Макассар. Смертник подорвал себя возле храма во время воскресной мессы. В это время внутри было много верующих. Пострадали 14 человек. Среди погибших числится только террорист. Повреждено несколько машин. На месте происшествия правоохранители обнаружили искореженный взрывом мотоцикл. В полиции заявили, что на нем предположительно два человека пытались попасть на территорию собора, но охрана церкви им помешала.

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