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Взрыв в Афганистане: погибли 100 человек
Мощный взрыв прогремел в одной из шиитских мечетей в афганской провинции Кундуз. Погибли не менее 100 человек. Десятки пострадали, их доставляют в больницы.Сообщается, что ЧП произошло во время пятничной молитвы. Накануне с помощью ручной гранаты подорвали религиозную школу в провинции Хост. Погибли 7 человек, 15 пострадали. Ранее неизвестные устроили взрыв у входа в одну из мечетей в Кабуле - жертвами нападения стали 2 человека. Также серии мощных взрывов произошли в провинциях Парван и Нангархар.
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