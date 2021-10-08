Взрыв в Афганистане: погибли 100 человек

Мощный взрыв прогремел в одной из шиитских мечетей в афганской провинции Кундуз. Погибли не менее 100 человек. Десятки пострадали, их доставляют в больницы.Сообщается, что ЧП произошло во время пятничной молитвы. Накануне с помощью ручной гранаты подорвали религиозную школу в провинции Хост. Погибли 7 человек, 15 пострадали. Ранее неизвестные устроили взрыв у входа в одну из мечетей в Кабуле - жертвами нападения стали 2 человека. Также серии мощных взрывов произошли в провинциях Парван и Нангархар.