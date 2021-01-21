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Взрыв в Багдаде: есть жертвы
По меньшей мере 21 человек погибли, еще около 45 получили травмы в результате двойного теракта в центре Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности. Сообщается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Смертник подорвал себя на площади Тайаран, где располагаются рыночные ряды. А уже через несколько минут еще один террорист привел в действие взрывное устройство рядом с кинотеатром, что неподалеку.
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