Взрыв в Багдаде: есть жертвы

По меньшей мере 21 человек погибли, еще около 45 получили травмы в результате двойного теракта в центре Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности. Сообщается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.



Смертник подорвал себя на площади Тайаран, где располагаются рыночные ряды. А уже через несколько минут еще один террорист привел в действие взрывное устройство рядом с кинотеатром, что неподалеку.



