Взрыв в Багдаде: есть жертвы

Взрыв в Багдаде. Один человек погиб, более 10 получили ранения. По некоторым данным, погибло не менее 4 человек. На одном из рынков в воздух взлетел заминированный автомобиль. Сообщается, что район, где произошел инцидент, населен преимущественно шиитами. Взрывная волна разрушила несколько торговых павильонов, загорелись припаркованные автомобили и мотоциклы. Все дороги, ведущие к рынку, перекрыты, раненые доставлены в больницы.