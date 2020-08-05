Взрыв в Бейруте: более 100 погибших, тысячи пострадавших

В деле о смертоносном взрыве в столице Ливана нашли российский след. Злополучную селитру 6 лет назад выгрузили с судна, которое принадлежало бизнесмену из Хабаровска. Корабль перевозил опасный груз из Батуми в Мозамбик. Из-за технических неполадок остановился в Бейруте, после чего груз конфисковала инспекция, так как хозяин бросил судно и команду. РассказываетАндрей Семченко.



Вспышка, оглушающий грохот, мощная ударная волна. Десятки погибших и тысячи раненых. Взрыв в бейрутском порту уже сравнили с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки. Госпитали переполнены. Пострадавших экстренно отправляют в другие города. В ливанских СМИ призывают сдавать кровь для жертв катастрофы. В стране объявлен национальный траур.





Причиной происшествия власти называют детонацию груза аммиачной селитры

Для расследования происшествия создана специальная комиссия. Премьер-министр страны, чьи жена и дочь тоже пострадали, обратился к народу Ливана.

Хасан Диаб, премьер-министр Ливана

: "Я уверен, что мы пройдем через это испытание на должном уровне на всех этапах устранения последствий. Я призываю народ Ливана к единству во имя наших мучеников и в поддержку наших раненых. Я призываю все соседние страны к помощи в знак солидарности".

Помимо официальных заявлений, существует версия об авиаударе и подрыве боеприпасов группировки "Хезболла". Представители организации заявления опровергают. Ряд лиц считает, что взрыв был намеренным нападением на страну.

Трамп назвал взрыв в Бейруте атакой

Дональд Трамп, президент США:

"Это выглядит как нападение. Я встречался с некоторыми нашими генералами, и они тоже выражают такое мнение. Это не похоже на производственный взрыв. Это похоже на нападение. Да, это была какая-то бомба".