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Взрыв в Бейруте: более 100 погибших, тысячи пострадавших
В деле о смертоносном взрыве в столице Ливана нашли российский след. Злополучную селитру 6 лет назад выгрузили с судна, которое принадлежало бизнесмену из Хабаровска. Корабль перевозил опасный груз из Батуми в Мозамбик. Из-за технических неполадок остановился в Бейруте, после чего груз конфисковала инспекция, так как хозяин бросил судно и команду. РассказываетАндрей Семченко.
Вспышка, оглушающий грохот, мощная ударная волна. Десятки погибших и тысячи раненых. Взрыв в бейрутском порту уже сравнили с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки. Госпитали переполнены. Пострадавших экстренно отправляют в другие города. В ливанских СМИ призывают сдавать кровь для жертв катастрофы. В стране объявлен национальный траур.
Причиной происшествия власти называют детонацию груза аммиачной селитры
Для расследования происшествия создана специальная комиссия. Премьер-министр страны, чьи жена и дочь тоже пострадали, обратился к народу Ливана.
Хасан Диаб, премьер-министр Ливана
: "Я уверен, что мы пройдем через это испытание на должном уровне на всех этапах устранения последствий. Я призываю народ Ливана к единству во имя наших мучеников и в поддержку наших раненых. Я призываю все соседние страны к помощи в знак солидарности".
Помимо официальных заявлений, существует версия об авиаударе и подрыве боеприпасов группировки "Хезболла". Представители организации заявления опровергают. Ряд лиц считает, что взрыв был намеренным нападением на страну.
Трамп назвал взрыв в Бейруте атакой
Дональд Трамп, президент США:
"Это выглядит как нападение. Я встречался с некоторыми нашими генералами, и они тоже выражают такое мнение. Это не похоже на производственный взрыв. Это похоже на нападение. Да, это была какая-то бомба".
Ударная волна повредила как минимум половину города. Разрушены здания - спасатели до сих пор разгребают завалы. С перебоем работает мобильная связь. Несмотря на полную мобилизацию всех сил страны, прогнозируется, что количество жертв еще будет расти.
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