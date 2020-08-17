Взрыв в Бейруте нанес огромный ущерб здравоохранению Ливана

Самое малое 2 тысячи ливанских медиков ранены и остались без работы. Их частные клиники были разрушены взрывной волной. В связи с этим многие сейчас пытаются устроиться за границей. И чтобы не допустить массового оттока кадров, организован сбор средств пострадавшим врачам и их семьям. Однако этих денег недостаточно. Срочная помощь требуется примерно половине из 55 крупных больниц и медцентров в Бейруте. Напомним, в результате взрыва в порту погибли 178 человек, разрушено несколько кварталов ливанской столицы.



