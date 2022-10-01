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Взрыв в Кабуле - есть жертвы
В столице Афганистана сегодня прогремел взрыв, есть жертвы, пишет БелТА.
По данным местной полиции, ЧП произошло на севере Кабула. Точное число жертв пока неизвестно. Другие подробности не сообщаются.
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