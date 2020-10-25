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Взрыв в Кабуле. Ответственность за теракт в Афганистане взяло на себя Исламское государство

Накануне взрыв прогремел рядом с учебным центром. Как сообщается, устройство в действие привел смертник. Погибли 29 человек, более 70 пострадали. Среди жертв - подростки.

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