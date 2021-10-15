Взрыв в Кандагаре - террорист-смертник подорвал себя рядом с мечетью

Взрывв Кандагаре: террорист-смертник подорвал себя рядом с шиитской мечетью, известно о 7погибших и 13 пострадавших.Это уже второй инцидент за последнее время. Неделю назад в результате взрыва в мечети города Кундуз погибли не менее 120 человек, 150 были ранены.