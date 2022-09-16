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Взрыв в Херсоне - есть жертвы
Громкий взрыв раздался сегодня в центре Херсона. По сообщениям СМИ, у здания администрации упали не менее пяти ракет. Замглавы администрации области заявил, что обстрел ВСУ пришелся по его кабинету.
Ранена глава Департамента труда. Ее водитель погиб.
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