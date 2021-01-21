Взрыв в Мадриде: спасательные работы завершаются

Спасательные работы на месте взрыва в Мадриде завершаются. Сообщается о 3 погибших и об 11 пострадавших. Восстановить поврежденное здание не получится: уже принято решение о сносе его верхних этажей.Один человек по-прежнему числится пропавшим без вести, полностью разобрать завалы на месте инцидента пока не удалось. Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за утечки бытового газа.