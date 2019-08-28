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Взрыв в многоэтажном доме под Львовом: 2 человека погибли, 7 госпитализированы

Взрыв в многоэтажном доме под Львовом: два человека погибли, семь госпитализированы. Среди них четверо детей. Причина произошедшего - утечка бытового газа. Подъезд разрушен, дом полностью отключен от газо-, электро - и водоснабжения. К проведению поисково-спасательных работ привлечены почти 400 человек и 39 единиц техники.

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