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Взрыв в Пакистане

Срочные сообщения приходят из Пакистана. В городе Хангу бомба с дистанционным управлением, закрепленная на мотоцикле, сработала у входа в семинарию. Погибли 30 человек, 40 получили ранения.

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