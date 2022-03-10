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Взрыв в порту Бейрута выдали за разрушения в Харькове
В потоке фейков вокруг ситуации в Украине пополнение. Казалось бы, как можно перепутать Ливан с Украиной? Однако неосведомленные пользователи все же ведутся и на такое. По мнению иностранных ресурсов, Харьков омывают морские воды. Во всяком случае, именно такой геотитр они указали на видео взрыва в бейрутском порту. Страшную трагедию 4 августа 2020 года попытались выдать за атаку российских войск на Харьков.
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