Взрыв в промышленном здании в Кенте

Крупный пожар на промышленном объекте в Великобритании. Яркое пламя и огромные клубы дыма наблюдают жители Кента. Возгорание произошло под утро. Спустя пару часов после прогремели 2 взрыва. На месте происшествия работают 10 пожарных машин. В прилегающих районах объявлена тревога. Жителям рекомендуют не открывать окна и двери. По предварительным данным, причиной инцидента стало неправильное хранение баллонов газа.