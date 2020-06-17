Взрыв в пустующем здании в Германии: пострадали 13 человек

13 человек, по последним данным, пострадали в Германии. Это произошло в момент взрыва в пустующем здании, которое находится неподалеку от железнодорожной станции Гюнцбург. По предварительным данным, имел место взрыв газового баллона. Правоохранители сейчас проводят проверку. Радиус взрыва - около 100 метров. Взрывную волну очевидцы чувствовали на расстоянии километра. 30 транспортных средств, а также еще одно здание повреждены.