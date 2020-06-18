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Взрыв в школе на севере Aфганистана

Трагедия в Афганистане. На севере страны прогремел взрыв в религиозной школе. Погибли самое малое 7 человек. Еще 8 пострадали. На прошлой неделе в Кабуле заряд сдетонировал на территории мечети. Погибли 4 человека. В последние дни в Афганистане все чаще происходят вооруженные нападения и взрывы. Лишь в мае радикальная группировка "Талибан" объявляла трехдневное перемирие.

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