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Взрыв в Индии. Погибли не менее 18 полицейских

Срочные новости приходят из Индии. Из-за взрыва в штате Джамму и Кашмир погибли не менее 18 полицейских. 15 - в критическом состоянии в госпитале. Еще 40 человек пострадали. Самодельная бомба взорвалась, когда правоохранители ехали в автомобиле. После были слышны выстрелы. Ответственность за нападение взяла местная группировка террористов.

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