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Взрыв в торговом центре Еревана: 6 погибших

В Ереване на месте взрыва в торговом центре из-под завалов извлекли тело шестого погибшего. Остается неизвестной судьба 15 человек. 61 посетитель пострадал. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются: они ведутся крайне медленно и вручную - под обломками могут находиться люди. Пожар локализован, но так до конца и не потушен. Над местом ЧП клубится ядовитый дым, который мешает работе спасателей.

Напомним, взрыв в крупном торговом центре Еревана прогремел накануне. По предварительным данным, инцидент стал следствием детонации запасов пиротехники в одном из магазинов. После начался сильный пожар и здание обрушилось. Возбуждено уголовное дело.

Фото:sputnik.by

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