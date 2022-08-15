Взрыв в торговом центре Еревана: 6 погибших

В Ереване на месте взрыва в торговом центре из-под завалов извлекли тело шестого погибшего. Остается неизвестной судьба 15 человек. 61 посетитель пострадал. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются: они ведутся крайне медленно и вручную - под обломками могут находиться люди. Пожар локализован, но так до конца и не потушен. Над местом ЧП клубится ядовитый дым, который мешает работе спасателей.