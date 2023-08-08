Взрыв в турецком порту - диверсия?

Диверсия рассматривается как одна из версий причин взрыва в элеваторе турецкого порта Дериндже, заявляют местные власти. Напомним, ЧП произошло накануне в момент погрузки пшеницы. Пострадали 12 человек, четверо госпитализированы. Повреждена одна пятая запасов продовольствия - около 15 тысяч тонн. Власти страны отметили, что произошедшее стало крупнейшим взрывом в истории Турции.