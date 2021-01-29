Взрыв в жилом доме в Австрии

В Австрии в эти минуты идет спасательная операция. В пригороде Вены прогремел сильный взрыв: он стал причиной возгорания и частичного обрушения 4-этажного жилого дома. Повреждены припаркованные поблизости автомобили. На месте происшествия работают спасатели. Пока у властей нет достоверных сведений о количестве проживавших в разрушенном доме. Однако вероятность того, что под завалами оказались люди, достаточно велика. Причиной инцидента стал, по предварительным данным, взрыв газа.